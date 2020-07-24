كاراجر: محمد صلاح أفضل من أى لاعب آخر فى تاريخ ليفربول

أكد نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز لا يحظى بالتقدير المناسب من جماهير الفريق، وتحدث كاراجر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قائلاً: "صلاح لا يحظي بالتقدير الكافي حتى من قبل جماهير ليفربول، والسبب أنه بدأ في موسمه الأول بتسجيل 44 هدفًا، ومهما فعل بعد ذلك كأنه إنخفاض في مستواه ولكن الحقيقة ليست كذلك".

أضاف نجم ليفربول السابق: "محمد صلاح يسجل في كل موسم 25 هدفًا، أرقامه رائعة وخارج المقارنة".

واختتم كاراجر تصريحاته عن النجم المصرى قائلاً: "على مستوى الأهداف والتمريرات الحاسمة، نراه محمد صلاح أيضًا أفضل من أي لاعب آخر في تاريخ ليفربول".

جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 19 هدفًا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليحتل ثاني أكثر لاعبي البريميرليج اشتراكا في الأهداف بعد النجم البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

وظهر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، مع لقب الدوري الإنجليزي، والذى توج به فريق الريدز، مساء الأربعاء، بعد غياب دام 30 عامًا.

وصعد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، على منصة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حاملا العلم المصرى، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للمرة التاسعة عشر في تاريخه.