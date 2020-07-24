"فيس بوك" يختبر ميزة جديدة تحوله إلى نسخة من "تويتر" و"انستجرام



كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيس بوك" تختبر حاليا ميزة جديدة تحولها إلى نسخة من "تويتر" و"انستجرام"، وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة ستكون عبارة عن تصميم صفحات بشكل جديد، بحيث تبدو أكثر شبها بمنصات "تويتر" و"إنستجرام".



ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنك"، ستكون تلك الميزات التجريبية الجديدة على فيس بوك متوافقة للعمل على الهواتف الذكية وتطبيقات الهاتف الذكى، حيث تركز على اسم الصفحة ووصفها وعدد المتابعين لها، كما سيتم وضع أيقونات "حول"، و"شفافية الصفحة" في أماكن جديدة بارزة.



كما أنه لمزيد من التصفح يمكن لمستخدم فيسبوك الضغط على زر الإعجاب أو إلغاء المتابعة، كما يمكّن التصميم الجديد مديري ومالكي الصفحات من حق الوصول بسرعة إلى ميزات إدارة الحساب الجديدة، والتنقل بين صفحاتهم الشخصية والصفحات العامة بصورة أكثر سهولة.



وجدير بالذكر أنه تقوم شركة فيس بوك حاليا بتشكيل فرق داخلية جديدة مخصصة لدراسة شبكتها الاجتماعية الرئيسية وانستجرام للتحيز العنصري، ولا سيما فيما إذا كانت خوارزمياته المدربة باستخدام الذكاء الاصطناعي تؤثر سلبًا على الأشخاص ذوي البشرة السمراء ومن الأصول الإسبانية والمجموعات الأخرى الممثلة تمثيلًا ناقصًا.



وقال متحدث باسم فيس بوك لـ The Verge، إن الفريق "سيكلف بضمان وجود العدالة وتطوير المنتجات بشكل عادل في كل ما نقوم به" وأضاف: "سنستمر في العمل عن كثب مع فريق الذكاء الاصطناعي المسئول على فيس بوك للتأكد من أننا ننظر إلى التحيزات المحتملة عبر منصاتنا".

