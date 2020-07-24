بلدية خان يونس تكرم المتفوقين في الثانوية العامة وأبناء موظفيها

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حفلًا تكريميًا للطلبة المتفوقين في امتحانات الثانوية العامة من كافة الفروع وكذلك من أبناء موظفيها العاملين بالبلدية.

وشارك في الحفل الذي نظم في مدرسة أحلام الحرازين في حي قيزان النجار، رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائبه د. مازن الشيخ، ومحافظ خان يونس د. أحمد الشيبي، ووزير العدل السابق أ. سليم السقا، ووزيرة المرأة السابقة د. هيفاء الأغا، وأعضاء المجلس البلدي، ومدير التربية والتعليم بخان يونس أ. عبد الرحيم الفرا، ومفتي المحافظة الشيخ إحسان عاشور، وحشد واسع من المكرمين وذويهم.

واستهل الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها السلام الوطني الفلسطيني.

وخلال الافتتاحية رحب عريف الحفل م. حمادة شعت بكافة الحضور في حفل التكريم الذي اعتبره كرد جميل لأبناء وعائلات خان يونس ولموظفي البلدية على عطائهم اللامحدود ودعماً للطلبة الناجحين وجهودهم الذين أضاءوا الطريق بتميزهم ورسموا المجد بتفوقهم وكانوا مشاعل للحياة .

بدوره، عبر م. البطة عن سعادته الغامرة لوقوفه في هذا المنبر لتكريم كوكبة متميزة من أبناء المدينة ممن حصلوا على المراكز الأولى على مستوى المدينة، وتكريم الناجحين من أبناء العاملين في البلدية، مؤكداً أن هذا يوم الحصاد الذي نفتخر جميعاً به، مستعرضاً الأنشطة المشتركة التي نفذتها البلدية بالشراكة مع مديرية التربية والتعليم بخان يونس وهدفت إلى خدمة العملية التعليمية، ، وعبر م. البطة عن فخره بتميز فرسان الإرادة من أبناء خان يونس ومنهم: أماني الرقب، وإسماعيل الترتوري.

وأكد م. البطة على أن بلدية خان يونس تحرص وبشكل كبير على رعاية وتبني كافة المناسبات الاجتماعية من منطلق مسئوليتها الإجتماعية وتقديراً لهؤلاء الطلبة الذين سهروا الليالي من أجل تحقيق التميز والإبداع في ميادين العلم، مشيداً بذوي الناجحين الذين وفروا كل سبل الراحة والأمان لأبنائهم من أجل الوصول للتميز بالرغم من الظروف الحالية الصعبة .

وأعلن م. البطة خلال الحفل عن إطلاق بلدية خان يونس النسخة الثالثة من مسابقة "خان يونس تقرأ" بالتعاون مع وزارة الثقافة ومديرية التربية والتعليم، وكذلك مسابقة الشاعر الصغير بالتعاون مع صحيفة فلسطين، مشيرًا إلى أهمية تلك المسابقتين في تحفيز ابنائنا الطلبة وحثهم على القراءة والإبداع في كافة الجوانب.

من ناحيته ،هنأ أ. عبد الرحيم الفرا الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح والمتميز، وثمن جهود بلدية خان يونس في خدمة المسيرة التعليمية في المدينة، كما وشكرهم على تنظيمهم لهذا الاحتفال المهيب الهادف إلى تكريم أبناء المدينة، مشيراً إلى أن العام الدراسي سيبدأ في الثامن من أغسطس، وسيشهد افتتاح أربع مباني مدرسية جديدة، وهي مبنى مدرسة المواصي ومبني مدرسة كمال ناصر ومبنى مدرسة أحمد نمر حمدان، ومبنى مدرسة القرارة الثانوية للبنين، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن لولا تضافر جهود المخلصين من أبناء خان يونس وخص بالذكر رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وتمنى أ. الفرا استمرار التعاون المشترك بين المؤسستين.

وفي كلمتها نيابة عن المكرمين شكرت الطالبة رؤى أيمن القدرة كل من ساهم في إنجاح الحفل، وشكرت مديرية التربية والتعليم بخان يونس وبلدية خان يونس بكافة طواقهم العاملة، متمنيةً أن تحقق هذه النخبة من الطلبة الرفعة للوطن.

وتخلل الحفل فقرات فنية من الفلكور الشعبي الفلسطيني واختتم بتكريم إدارة البلدية للطلبة الناجحين في الثانوية العامة عبر إهدائهم دروع التقدير وبعض الهدايا القيمة.