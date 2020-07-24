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الزراعة تناقش شروط وضوابط استيراد تقاوي البطاطس

24 تموز / يوليو 2020 09:04

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غزة-الرأي

عقدت الإدارة العامة لوقاية النبات و الحجر الزراعي بوزارة الزراعة امس  اجتماعا هاما، مع وفد من مستوردي تقاوي البطاطس بقطاع غزة للموسم الزراعي(2021/2020)

وجري خلال الاجتماع شرح مفصل حول شروط وضوابط إستيراد تقاوي البطاطس لقطاع غزة ،واطلاع المستوردين بالقوانين والتعليمات لضبط إدخال التقاوي بشكل سليم.

كماتم مناقشة أليات الإدخال وفق القوانين المعمول بها بالوزارة وتحديد الكميات والأصناف بما يكفل تطوير القطاع الزراعي، وإستيراد أصناف ذات جودة عالية يتوفر فيها كل المواصفات الفنية المطلوبة من أجل تلبية إحتياجات السوق، ورفع كفائة التقاوي والمنتج كما ونوعا .

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