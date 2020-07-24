الصحة تتسلم شحنة أدوية مقدمة من مؤسسة رحمة حول العالم وميد جلووبال

تسلمت وزارة الصحة شحنة من الأدوية الطبية مقدمة من مؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال ، حيث قال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة د. منير البرش أن هذه الشحنة المقدرة ستساهم وبشكل فاعل في تعزيز تقديم الخدمة والرعاية الصحية المقدمة لممرضى ، واستجابة لتغطية جزء من الاحتياج الكبير في عديد الأصناف الأساسية الهامة .

ودعا د. البرش كافة الجهات ذات العلاقة الى تقديم الدعم اللازم من الادوية والمهام الطبية لمنظومة العمل الصحي في قطاع غزة والتي تعاني من نقص حاد تجاوز 40 % من الادوية ، خاصة في هذه المرحلة والتي تسعى فيها وزارة الصحة الى تعزيز درجة الجهوزية لمواجهة جائحة كورونا ، مقدما شكر وتقدير وزارة الصحة الى مؤسسة رحمة حول العالم ومؤسسة ميد جلوبال على ما يقدموه من مشاريع دعم في مختلف العناوين الصحية وبما يمكن مرضانا من تلقي خدمة صحية بمستويات جيدة .

بدوره، اوضح ممثل مؤسسة رحمة حول العالم في غزة م.معتز عودة ، أن هذه الشحنة تأتي استجابة لاحتياج وزارة الصحة وهي تتضمن محاليل غسيل الكلى وادوية العناية المركزة وأصناف من المضادات الحيوية وادوية الطوارئ ، مشيرا الى اهم ما قدمته مؤسسة رحمة حول العالم وميد جلوبال من قوافل ادوية اغاثية خلال الفترة الماضية ، وعن سعي وتطلع المؤسسة الى تنفيذ مشاريع أخرى تساعد المرافق الصحية في قطاع غزة من تقديم الرعاية الصحية .