أبو الريش يؤكد أهمية المعلومة المتكاملة في عملية صناعة القرار الصحي

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أهمية المعلومة المتكاملة في عملية صناعة القرار الصحي ، جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم بمقر وزارة الصحة بمدينة غزة مع طاقم من مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، وبمشاركة مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان ، عبر تقنية سكايب من مدينة رام الله

وقال د. أبو الريش أن العمل الصحي بحاجة الى ايجاد نظام معلوماتي يعمل على البحث والتحليل والدراسة المستفاضة حول مختلف العناوين الصحية ، وتقديم النتائج لصناع القرار ليتم بلورتها وفق قرارات تحقق الأهداف المتوقعة

بدورها، أشادت مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان بهذه الخطوة الرائدة مشيرة الى أن وزارة الصحة قطعت شوطا مهما في هذا الاطار يؤسس في وضع هذا النظام المعلوماتي الصحي