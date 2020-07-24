وكالة الرأي الفلسطينية مجددا فيسبوك يحظر الاعلامي خالد معالي لمدة شهر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تتسلم شحنة أدوية مقدمة من مؤسسة رحمة حول العالم وميد جلووبال وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تعقد لقاء تدريبي حول " تصميم صفحات الويب " وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تناقش شروط وضوابط استيراد تقاوي البطاطس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تكرم المتفوقين في الثانوية العامة وأبناء موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2569) الجمعة 24/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية اوقاف القدس تطالب كبار السن والمرضى عدم التوجه للأقصى اليوم وكالة الرأي الفلسطينية سر تحول مياة البحر إلى الأحمر في نفس الوقت كل عام وكالة الرأي الفلسطينية قرية تستقبل أول مولود منذ 8 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية علماء يكتشفون أغرب مكان على وجه الأرض
أخبار » الأخبار الحكومية

أبو الريش يؤكد أهمية المعلومة المتكاملة في عملية صناعة القرار الصحي

24 تموز / يوليو 2020 10:31

1
1

غزة-الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش أهمية المعلومة المتكاملة في عملية صناعة القرار الصحي ، جاء ذلك خلال لقاء عقد صباح اليوم بمقر وزارة الصحة بمدينة غزة مع طاقم من مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة ، وبمشاركة مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان ، عبر تقنية سكايب من مدينة رام الله

وقال د. أبو الريش أن العمل الصحي بحاجة الى ايجاد نظام معلوماتي يعمل على البحث والتحليل والدراسة المستفاضة حول مختلف العناوين الصحية ، وتقديم النتائج لصناع القرار ليتم بلورتها وفق قرارات تحقق الأهداف المتوقعة

بدورها، أشادت مديرة المعهد الوطني للصحة العامة د. رند سلمان بهذه الخطوة الرائدة مشيرة الى أن وزارة الصحة قطعت شوطا مهما في هذا الاطار يؤسس في وضع هذا النظام المعلوماتي الصحي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟