الصحة تعقد ورشة عمل لرفع الوعي الايجابي اتجاة قضايا الصحة النفسية

غزة-الرأي

عقدت الادارة العامة للصحة النفسية في وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة ، الخميس، ورشة عمل بعنوان رفع الوعي حول مفاهيم الصحة النفسية الايجابية للاعلاميين في قطاع غزة .

وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي المجتمعي تجاه قضايا الصحة النفسية والتعريف بمخاطر التوتر النفسي وأهمية العلاج والإرشاد النفسي.

واستعرض أ.سعيد الكحلوت رئيس قسم التدريب والمتابعة مفهوم الصحة النفسية على أنها ليست مجرد غياب الاضطرابات النفسية، بل هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والإسهام في مجتمعه المحلي.

كما تضمنت الورشة مجموعة من المحاور أهمها أسباب ومظاهر الاضطرابات النفسية وسبل التخلص منها وأكثر تلك المشكلات حاجة للعلاج، والتطرق الى معاييرمنظمة الصحة العالمية في تغطية حوادث الانتحار .

وتحدث عن دور وزارة الصحة الهادف إلى العمل على رأب الفجوة في الصحة النفسية وتحسين الكشف عن الاضطرابات النفسية ذات الأولوية وعلاجها، بما فيها تلك التي تصيب الاطفال وكبار السن. كما تم فتح باب النقاش والأسئلة مع جميع المشاركين في الورشة، حيث دعا المشاركون في نهاية الورشة إلى العمل على تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة لجميع أفراد الشعب الفلسطيني وتنظيم خدمات الصحة النفسية المجتمعية ، وبناء وتنمية قدرات العاملين في مجال الصحة النفسية المجتمعية، والتطوير المجتمعي وزيادة وعي المواطنين حول أهمية الصحة النفسية والتخلص من الوصمة والنظرة السلبية للمرضى.