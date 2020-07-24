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بلدية غزة تختتم مخيمها الصيفي الإعلامي " الصحفي الصغير"

24 تموز / يوليو 2020 10:41

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غزة-الرأي

نظم مركز إسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة حفلاً في ختام المخيم الصيفي الإعلامي " الصحفي الصغير" الذي نظمه المركز ضمن جهوده لتعزيز المهارات الصحفية لدى المشاركين، وتنمية مهارات البحث والمطالعة لديهم ،بمشاركة عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، ومديرة المركز فريال حلس، والمشاركين في المخيم، وفرق فنية وفلكلورية مختلفة .


وتخلل الحفل، مسابقات فنية وثقافية، وعروضاً للدبكة، ومشاركات من أطفال المخيم، وعروض فلكورية، وعروض ليونة، ومشاهد مسرحية وتمثيلية .


يذكر أن مخيم الصحفي الصغير نظمه مركز إسعاد الطفولة بالتعاون مع جمعية نطوف للبيئة وتنمية المجتمع وبتمويل من مؤسسة الإغاثة الشعبية الفرنسية، وشارك به نحو 45 طفلاً من الفئة العمرية الواقعة بين 7 و 14 عاماً .

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