"الاقتصاد "تنظم 387 زيارة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق



أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير الأسبوعي لأبرز أعمال وأنشطة وإنجازات الوزارة وإداراتها ومكاتبها الفرعية.

وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسواق والمولات التجارية في محافظات قطاع غزة.

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 39 جولة تفتيشية، شملت زيارة 387 منشأة تجارية ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 69 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 27 عينة، وتحرير 6 محاضر تحفظ لسلع ومواد غذائية.

وقامت طواقم حماية المستهلك بمحافظة غزة بضبط عبوات كاتشب بسبب تزوير في تواريخ الإنتاج ووضع ملصق اخر على العبوات، واتلاف كميات من العصائر بسبب رسبها في الفحص المخبري، وتم سحب عينات من العجوة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها للتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة الصحية والمواصفات الفلسطينية قبل عرضها في الأسواق والمحلات التجارية.

وبمحافظة الوسطى تم تنظيم جولات مشتركة مع بلدية النصيرات شملت استراحات ومطاعم على شاطئ البحر، للتفتيش ومراقبة المواد الغذائية التي تباع في الاستراحات.

وفي محافظة رفح تم تنظيم جولات تفتيشية على المطاعم بالتعاون ومشاركة بلدية رفح وقسم الطب الوقائي بوزارة الصحة، للتأكد من إجراءات العمل داخل المطاعم ومدي التزام أصحابها بالشروط الصحية المطلوبة.

وبين التقرير ان دائرة الموازين والمكاييل بالوزارة قامت بتنظيم جولات مكثفة ومستمرة لمتابعة كافة مزارع المواشي في قطاع غزة، ومعايرة الموازين والقبانات، وتهدف هذه الجولات الي متابعة الموازين في المزارع لحماية المواطنين من الغش والتدليس ومنع أصحاب المزارع من العبث بالموازين.



وأوضح التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة قامت خلال الأسبوع بتنظيم جولات على محلات الذهب شملت 6 جولات ميدانية تم خلالها زيارة 51 محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظات قطاع غزة.



وبين التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 90 معاملة، وتحديث بيانات 20 شركة، واجراء تعديل على 9 شركات، وتم التدقيق على معاملات لعدد 13 شركة خلال الأسبوع، وتقديم 25 استشارة لأصحاب الشركات، وتم تنفيذ 7 زيارات ميدانية للشركات للتأكد من ممارسة عملها حسب القانون.

وقامت دائرة السجل التجاري بإنجاز 33 مستخرج، وتسجيل 8 سجلات تجارية جديدة، واجراء تعديل على 116 سجل تجاري.



وبين التقرير ان كميات الرمال والطين التي تم توفيرها للمواطنين والمقاولين في جميع محافظات قطاع غزة بلغت 31583 كوب، وتم تنفيذ 14 زيارة ميدانية، وتشمل هذه الزيارات متابعة وتحديد منسوب الرمال، ومتابعة كميات الرمال الناتجة عن اعمال المشاريع التي يتم تنفيذها من الوزارات الحكومية والمؤسسات الخاصة والبلديات، ومعاينة ارضي لفتح مقالع جديدة وتحديد مساحات العمل داخل المقالع.

وتم خلال الأسبوع عقد عدد من اللقاءات بين مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية والجهات الحكومية والخاصة والتي تهدف الي تنسيق العمل المشترك بينهما.

