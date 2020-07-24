الإعلام الحكومي: نترفع عن الرد على تفاهات مؤتمر "اللحام"

غزة- الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ترفعه عن الرد على ما أطلقه عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين محمد اللحام خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس.

واعتبر الإعلام الحكومي في بيان صحفي وصل الرأي نسخة عنه اليوم الجمعة، أن ما تحدث به اللحام مجرد تفاهات، وأن المكتب يعلم تماما الدواعي التي جعلته يتحدث بهذه الطريقة.

ورأى المكتب أن تغليب المصلحة الوطنية العليا وعدم تسميم الأجواء تزامنا مع مهرجان الوحدة في غزة، يتطلب عدم الرد.

وشدد على أن بيانات الأطر الصحفية المشيدة بأداء المكتب الإعلامي الحكومي، وكذلك علاقة الصحفيين المهنية والشخصية الممتازة مع المكتب، كفيلة بتكذيب ما أورده "اللحام" في مؤتمره.