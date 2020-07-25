ريال مدريد يتوقع حصول اليابانى كوبو على لقب أغلى لاعبى العالم

يعتقد مسئولو نادي ريال مدريد أن الواعد تاكيفوسا كوبو، نجم منتخب اليابان والفريق الملكي والذى انتهت إعارته مع فريق ريال مايوركا، سيكون أغلى لاعب في العالم بحلول عام 2024 بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

وذكر موقع "ديفنسيا سنترال" الإسباني أنه في مدريد يعتقدون أن الياباني لاعب "فريد من نوعه"، وواحد من اللاعبين الذين يأتون "مرة واحدة كل 15 أو 20 عامًا"، وبالتالى النادى الملكى أن يهتم باللاعب بأقصى درجة كمستقبل كبير للفريق.

وأشار الموقع إلى أنه في ريال مدريد يرون أن كوبو سيكون اللاعب الأكثر اكتمالا بحلول عام 2024 أو 2025 على الأكثر، كونه صغير السن في الوقت الحالي، وسيستمر في حمل هذا اللقب لسنوات عديدة.

والسبب في ذلك بكل بساطة هو إنه لاعب يستوفى كل الشروط التي يجب تواجدها في لاعب كرة القدم، وفي ريال مدريد ليس لديهم شك في أن هذا سيكون هو الحال إذا سار كل شيء بشكل طبيعي مع تطور اللاعب.

وكان اللاعب الشاب قد قضى فترة إعارة لمدة موسم في صفوف فريق ريال مايوركا ولعب مع الفريق الأول وتشير التقارير إلى أن اللوس بلانكوس سيعير اللاعب مرة أخرى ولكن لفريق آخر. جدير بالذكر أن عقد تاكيفوسا كوبو سينتهى مع فريقه ريال مدريد صيف عام 2024.