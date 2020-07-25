السنغال تعطى درسا للعالم فى تنفيذ الهجمة المرتدة بمونديال 2002

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل المنتخب السنغالي تحت قيادة أسطورة التدريب الراحل برونو ميتسو، هدفًا يُدرّس في كيفية تنفيذ وإنهاء الهجمة المرتدة والذى جاء عن طريق ساليف دياو خلال مواجهة الدنمارك بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2002.

منتخب الدنمارك كان قد تقدم في هذه المباراة عبر هدافه توماسون بعد 16 دقيقة، وعاد المنتخب السنغالي في بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 ليسجل هدفًا أسطوريًا للهجمة المرتدة كما يجب أن تكون تحت قيادة المدرب الفرنسي الراحل.

الهجمة كانت لصالح المنتخب الدنماركي الذى كان يريد مضاعفة النتيجة، ليخطف الكرة هنري كمارا ويمررها للحاجي ضيوف الذى مررها لساليف دياو ثم مررها إلى خاليلو فاديجا وتقدم بسرعته ليتقلها مرة أخرى أمام المرمى ويسجلها بلمسة سحرية، في واحدة من أسرع الهجمات في تاريخ البطولة.

المباراة انتهت 1-1 وتأهل المنتخبان معًا إلى الدور ربع النهائي فيما ودعت فرنسا حامل اللقب من الدور الأول ضمن المجموعة ذاتها، وقد خرج أسود التيرانجا من الدور ربع النهائي على يد منتخب تركيا 1-0.