مانشستر يونايتد ينافس تشيلسى على ضم أوبلاك لخلافة دى خيا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إهتمام مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع الحارس السلوفينى يان أوبلاك، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، لخلافة حارسه الإسباني ديفيد دى خيا، الذى يواجه انتقادات عنيفة، خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه، وإرتكابه العديد من الأخطاء.

ذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد، يراقب وضعية حارس أتلتيكو مدريد، يان أوبلاك، الذى يرفض ناديه التفريط فيه، دون الحصول على مبلغ 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائى فى عقده.

أضافت الصحيفة، أن اليونايتد، سيواجه منافسة قوية من تشيلسي، الذى يرغب هو الأخر فى الحصول على خدماته، بسبب عدم إقتناع المدرب فرانك لامبارد، بالحارس الإسباني كيبا، حيث يسعى البلوز، إدخال حارسه فى صفقة تبادلية مع الروخى بلانكوس، لضم الحارس السلوفيني.

وأشارت الصحيفة، إلى سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، يفكر فى إعادة الحارس دين هندرسون، المعار لصفوف فريق شيفيلد يونايتد، بعد المستويات الرائعة التى قدمها الحارس هذا الموسم.

وكان سولشاير، قد انتقد الحارس دى خيا، بعد وداع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام تشيلسي، بنتيجة 3 – 1، بسبب خطأ الحارس الإسباني فى الهدف الثانى، الذى سجله لاعب البلوز ماسون مونت.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بالتساوى مع تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يتصدر ليفربول بطل المسابقة برصيد، 96 نقطة.