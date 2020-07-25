وزارة التعليم بغزة تُكرم المديرين صيام والعرابيد

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة مدير تعليم شمال غزة الأستاذ نبيل العرابيد، ومدير عام التعليم العام الدكتور محمد صيام لبلوغهما سن التقاعد ، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت، والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري.



بدوره، قدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير للزميلين على ما بذلوه وقدموه خدمه للعملية التربوية والطلبة وشعبنا خلال مسيرتهما الحافلة من العطاء، مشيدا بالدكتور محمد صيام وجهوده في الارتقاء بالعملية التربوية في جميع المواقع التي شغلها كمعلم ونقيب للمعلمين والموظفين، ومدير عام للأنشطة التربوية ومدير عام التعليم العام، لافتاً إلى أن الدكتور محمد من المميزين في تطوير العمل والارتقاء به بالشكل المطلوب وتحقيق الإنجازات.



و أشاد وكيل الوزارة بالأستاذ نبيل العرابيد ودورة في تطوير العملية التعليمية في جميع المواقع التي شغلها كمعلم ونائب مدير مدرسة ومدير مدرسة والعمل في الإدارات التربوية والشكاوى ومديرية تعليم شمال غزة حيث كان يؤدي المهمات بشكل راقي ومميز وحقق العديد من النجاحات والإنجازات ورأينا نتائج الثانوية العامة المميزة في شمال غزة هذا العام.



وقدّم ثابت التحية والشكر والتقدير للزميلين العرابيد وصيام متمنياً لهما الصحة والعافية والمستقبل الزاهر، لافتاً إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لهما للتواصل للاستفادة من خبراتهما.



من جهته أوضح الدكتور اليازوري أنه عندما نقف أمام القامات الكبيرة لا نقول أننا نودع قائدين لكننا نقف وقفة وفاء لهما لأنهما غرسا غرساً وقطافه صدقة جارية في ميزان حسناتهم وخدمة شعبهم ووطنهم.



وأضاف:" التعليم مهنة شريفة كرمها الإسلام ونحن اليوم نكرم أبناء هذه المهنة ، فكل الشكر والتقدير للزميلين الدكتور محمد صيام والأستاذ نبيل العرابيد.



وخلال الحفل ألقى كل من صيام والعرابيد كلمات تحدثا فيها عن مراحل حياتهم العملية في الوزارة والمواقف الجميلة، و أن لهما الفخر في العمل في ميدان التربية والتعليم .



وقدّم صيام والعرابيد الشكر والتقدير لوكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت والوكيل المساعد للتعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري وجميع من عملوا معهم والزملاء المدراء العامون ومدراء التربية ومدراء الوزارة ورؤساء الأقسام والمعلمين وجميع العاملين في التعليم على هذا التكريم واللفتة الجميلة وفترة العمل معاً، مؤكدان أنهما سيستمران في التواصل مع الوزارة خدمة لطلبتنا وشعبنا والتعليم.

