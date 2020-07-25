وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرّم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تُكرم المديرين صيام والعرابيد وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2570) السبت 25/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القبض على كنغر بتهمة نشر الفوضى بعد أن فر من صاحبه وكالة الرأي الفلسطينية يشهر مسدسه بمتجر.. والسبب طلب بارتداء كمامته وكالة الرأي الفلسطينية في بحيرة سيبيرية.. هيكل عظمي عمره 10000 عام وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين الباركود والـ QR وفيم يستخدم كل منهم وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تطرح أدوات أمان جديدة لعدد من خدماتها وكالة الرأي الفلسطينية كيفية حل مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف فى 5 خطوات
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تكرّم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة للعام 2020

25 تموز / يوليو 2020 09:59

1
1

غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة ذوي الإعاقة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2020 وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة، وجمعية الإغاثة الطبية حيث تم تقديم الهدايا والشهادات للطلبة.

وشارك في الحفل مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بالوزارة الأستاذ خالد فضة، ومدير الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة الأستاذ جمال الرزي، ومدير البرامج في جمعية الإغاثة الأستاذ مصفى عابد.

بدوره ،قدّم فضة التهنئة والشكر والتقدير لجميع الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، كما قدّم التهاني لأولياء أمورهم، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ البرامج المتنوعة طيلة العام لخدمة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أننا نفخر بهؤلاء الطلبة الذين يثبتون للعالم أن الهمم العالية لا تحدها الصعاب والعقبات متمنياً لهم المستقبل الزاهر والمشرق.

من جهته ،هنأ الرزي الطلبة وذويهم قائلاً :" ألف مبارك لكم هذا النجاح والتميز، نحن نشد على أيديكم نحو المزيد من التقدم والنجاح وسنواصل العمل على دعمكم وتشجيعكم.

وأكد الرزي على أهمية اختيار التخصصات المناسبة لطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات و دعم تعليمهم وتوفير فرص العمل لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟