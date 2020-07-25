التعليم تكرّم الطلبة الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة للعام 2020

غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة ذوي الإعاقة الناجحين في الثانوية العامة للعام 2020 وذلك بالتعاون مع الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة، وجمعية الإغاثة الطبية حيث تم تقديم الهدايا والشهادات للطلبة.

وشارك في الحفل مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة بالوزارة الأستاذ خالد فضة، ومدير الجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة الأستاذ جمال الرزي، ومدير البرامج في جمعية الإغاثة الأستاذ مصفى عابد.

بدوره ،قدّم فضة التهنئة والشكر والتقدير لجميع الناجحين في الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، كما قدّم التهاني لأولياء أمورهم، لافتاً إلى أن الوزارة تنفذ البرامج المتنوعة طيلة العام لخدمة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أننا نفخر بهؤلاء الطلبة الذين يثبتون للعالم أن الهمم العالية لا تحدها الصعاب والعقبات متمنياً لهم المستقبل الزاهر والمشرق.

من جهته ،هنأ الرزي الطلبة وذويهم قائلاً :" ألف مبارك لكم هذا النجاح والتميز، نحن نشد على أيديكم نحو المزيد من التقدم والنجاح وسنواصل العمل على دعمكم وتشجيعكم.

وأكد الرزي على أهمية اختيار التخصصات المناسبة لطلبة ذوي الإعاقة في الجامعات والكليات و دعم تعليمهم وتوفير فرص العمل لهم.