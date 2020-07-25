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"وادي " يزور مصانع غذائية في غزة والشمال ويشيد بمنتجاتها

25 تموز / يوليو 2020 10:10

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غزة-الرأي

أجرى وكيل وزارة الإقتصاد الوطني الدكتور رشدي وادي ،زيارة لعدة مصانع غذائية في غزة والشمال.
وقال وادي إن الزيارات تأتي في إطار متابعة المصانع وعملها والاستماع للمشاكل التي تواجه صناعاتهم ، مشيدا بمنتجاتها الوطنية، داعيا
إلى ضرورة الإلتزام بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتأكد من سلامة المنتج وجودته .
وعبر وادي عن سعادته بنظافة وجودة المنتجات الوطنية و حرص وزارته في دعم المنتج الوطني الفلسطيني،ما يساهم في النهوض بالواقع الإقتصادي في القطاع .
وأكد حرص الوزارة على دعم المنتج الوطني لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.
من جهته، وصف سيف أبو عيطة مدير مصنع أبوعيطة للألبان الزيارة بالتاريخية لوكيل الوزارة ،مطالبا باستمرارها .
أما مدير مصنع مأرب للتجارة والصناعة محمد المقادمة، فقد عبر عن شكره لزيارة الدكتور وادي وحرصه على الاطلاع على صناعتهم عن قرب .

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