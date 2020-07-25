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وزارة الأسرى تحتفل بميلاد أبناء أسير ولدوا عبر النطف المهربة

25 تموز / يوليو 2020 11:03

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غزة-الرأي

احتفلت وزارة الأسرى والمحررين بميلاد أبناء الأسير أحمد رشاد السكني ( معتز وسوار) الخامس، الذين ولدوا عبر النطف المهربة، وذلك في منزل عائلة الأسير بمدينة غزة.
وشارك ا. بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في الاحتفال الذي اقامته الوزارة وبمشاركة لجنة أهالي الأسرى وعائلة الأسير السكني.

وعبر المدهون عن سعادته بهذه الاحتفال الرمزي الذي يأتي لإدخال الفرحة والسرور على أبناء الأسير أحمد السكني، وفي سياق الدور الذي يقع على عاتق الوزارة من التخفيف من معاناة الأسير وذويه.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال يحمل رمزية مهمة، خاصة وأن الأطفال المحتفل بهم ( معتز وسوار) أنجبوا عبر النطف المهربة في رسالة تحدى واصرار على الحياة والبقاء في مواجهة السجان وإجراءاته العنصرية التي تحاول قتل وتغييب الأسير.

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