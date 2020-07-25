وزارة الأسرى تحتفل بميلاد أبناء أسير ولدوا عبر النطف المهربة

احتفلت وزارة الأسرى والمحررين بميلاد أبناء الأسير أحمد رشاد السكني ( معتز وسوار) الخامس، الذين ولدوا عبر النطف المهربة، وذلك في منزل عائلة الأسير بمدينة غزة.
وشارك ا. بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في الاحتفال الذي اقامته الوزارة وبمشاركة لجنة أهالي الأسرى وعائلة الأسير السكني.
وعبر المدهون عن سعادته بهذه الاحتفال الرمزي الذي يأتي لإدخال الفرحة والسرور على أبناء الأسير أحمد السكني، وفي سياق الدور الذي يقع على عاتق الوزارة من التخفيف من معاناة الأسير وذويه.
وأشار إلى أن هذا الاحتفال يحمل رمزية مهمة، خاصة وأن الأطفال المحتفل بهم ( معتز وسوار) أنجبوا عبر النطف المهربة في رسالة تحدى واصرار على الحياة والبقاء في مواجهة السجان وإجراءاته العنصرية التي تحاول قتل وتغييب الأسير.