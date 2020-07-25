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بلدية خان يونس :استمرار جهود تخضير وتجميل شوارع المدينة وحدائقها العامة

25 تموز / يوليو 2020 11:14

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غزة-الرأي

تبذل بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جهودًا مستمرة في تشجير وتخضير شوارع خان يونس ومتابعة الحدائق العامة وتقليم الأشجار وإزالة الأعشاب الضارة وعمل كل ما يلزم من أجل الحفاظ عليها والتي يؤمها الناس لقضاء أوقاتهم سيما في ظل فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

وذكر رئيس قسم الحدائق بدائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. عمر مطر أن العاملين بالقسم قاموا بتنفيذ مجموعة من الحملات الخاصة بتقليم الأشجار وزراعتها ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الوضع البيئي، مشيرًا إلى أنه قد تم توزيع (968) شتلةً من أشجار الزينة على المؤسسات الخدماتية والتجمعات العائلية، والمراكز المختلفة ولجان الأحياء، إلى جانب زراعة (120) شتلة في الحدائق والشوارع العامة.

وبين م. مطر أن تلك الأعمال  تأتي في إطار تعزيز النواحي البيئية ولزيادة المساحات الخضراء وللمساهمة في تكوين ثقافات وقيم إيجابية لدى المواطنين للمحافظة على الأشجار ورعايتها.

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