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مديرة التمريض بالهلال الإماراتي تجري جولة تفقدية لقسم الحضانة

25 تموز / يوليو 2020 11:17

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غزة-الرأي

أجرت مديرة دائرة التمريض بمستشفى الهلال الاماراتي أ. ضياء أبو كويك برفقة مشرفين التمريض جولة تفقدية لقسم الحضانة، قامت من خلالها بمتابعة القسم والطاقم التمريضي ومناقشة العقبات والمشاكل التي تواجههم .

بدورها شكرت أبو كويك الطاقم على النقاط الإيجابية التي لمستها من خلال الجولة مثنيه على الخدمة التي يتم تقديمها للأطفال خصوصا النجاحات التي حققها القسم في التعامل مع الأطفال الخدج "الذين يولدوا في الشهر السابع ومنتصف الشهر السادس"، بالاضافة إلى متابعة جداول التمريض وتوزيع المهام التمريضية ومتابعة التذاكر والتدوين التمريضي بالتذاكر و متابعة التزام الطواقم بقوانين العمل و نقاط تطوير بيئة العمل والرعاية المقدمة للمواليد.
كما شكرت الطاقم التمريضي على الالتزام بالقوانين المتبعة بالحضانة والعمل بروح الفريق وحرصهم على مصلحة العمل .

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