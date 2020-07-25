بلدية خان يونس تناقش مع نظيرتها "جرش" الأردنية التعاون المشترك

غزة-الرأي

ناقشت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع نظيرتها بلدية جرش الكبرى في المملكة الأردنية سبل توطيد التعاون المشترك بما يساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها البلديتين.

وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، وبحضور رئيس قسم العلاقات الدولية أ. هيا الأغا، ومنسق العلاقات الدولية م. حمادة شعت، قد التقوا عبر منصة برنامج التواصل الاجتماعي (ZOOM) كلٍ من رئيس بلدية جرش د. علي قوقزة، والمنسق الإعلامي أ. هشام البنا، وعدد من موظفي البلدية هناك.

وخلال مداخلته أطلع م. البطة الأشقاء في بلدية جرش الأردنية على واقع مدينة خان يونس والجهود المبذولة لتطويرها في ظل الظروف الصعبة التي خلفها الحصار وكذلك جائحة كورونا التي انتشرت في كل بلدان العالم، مشيرًا إلى أن البلدية تسعى بشكل دائم إلى تقديم خدماتها للسكان والمحافظة عليها قدر المستطاع سيما المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية.

وبين م. البطة بأن البلدية اتخذت جُملة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفايروس من خلال تفريغ الأسواق وكذلك حملات التعقيم المستمرة وإغلاق المتنزهات العامة وتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي لمراكز الحجر الصحي وغيرها من إجراءات وقائية واحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأبدى رئيس بلدية جرش إعجابه الكبير بالجهود التي تبذلها بلدية خان يونس في مواجهة الفايروس للحفاظ على سلامة السكان ضمن خطة الطوارئ التي باشرت بها منذ الإعلان عن الفايروس بأنه وباء من قبل منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى ضرورة نقل التجارب الناجحة ما بين البلديتين بما يساهم في تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.