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"الثقافة " تختتم فعاليات مخيم رؤى الابداعي

25 تموز / يوليو 2020 12:15

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غزة-الرأي

اختتمت وزارة الثقافة الفلسطينية مخيم رؤى الإبداعي، الذي نظمته بالتعاون مع مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، بمشاركة (60) طفل وطفلة من الفئة العمرية 6-12 عام.
وحضر حفل الاختتام مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة عارف بكر، ومدير عام العمل الأهلي سامي أبو وطفة، ومدير عام الفنون عاطف عسقول، والمراقب العام ماهر بنات، بالاضافة إلى أهالي الأطفال.
واشتمل اليوم الأخير للمخيم إقامة معرض لمنتجات الأطفال من أنشطة الفنون التشكيلية والأشغال اليدوية بالإضافة إلى فقرات مسرحية وفنية ولوحات استعراضية.

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