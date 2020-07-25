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المجلس الأعلى يكرم المتفوقين من الأسرة الرياضية يوم غدٍ

25 تموز / يوليو 2020 12:19

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غزة-الرأي

 أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تكريم طلبة الثانوية العامة المتفوقين من الرياضيين وأبناء الرياضيين العاملين، والذين حصلوا على معدل 92% فما فوق، اضافة لتكريم أبناء الشهداء من الرياضيين الحاصلين على معدل 85% فما فوق.

بدوره، قال عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة،  بأن المجلس الأعلى قد انهى القائمة النهائية للطلبة المتفوقين، بعد استلام الكشوفات النهائية من الأندية والمؤسسات الرياضية، حيث سيتم تكريمهم في حفل بهيج غداً .

وأضاف هنية بأن تكريم المجلس الأعلى للمتفوقين من الأسرة الرياضية، هي رسالة تقدير لهم على نجاحهم الباهر، إضافةً للتأكيد على أن الرياضة لا تتنافى مع العلم، وترسيخاً للقاعدة الثابتة بأن العقل السليم في الجسم السليم.

وتقدم هنية بالتهنئة للطلبة وعائلاتهم، متمنياً التوفيق لهم في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا لبنة المستقبل وأن يساهموا في رفعة دينهم ووطنهم.

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