بلدية البريج ومركز معا يبحثان سبل التعاون المشترك

التقى رئيس بلدية البريج م.ايمن دويك بفريق وكلاء التغيير الشبابي بمركز العمل التنموي معا وبحضور عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف لجان الاحياء أ. محمد الشافعي و محشد العمل المجتمعي لمركز العمل التنموي معا أ. خليل كانون، وذلك ضمن انشطة المشاركة المجتمعية لمشروع تعزيز قدرة اللاجئيين الفلسطينين الذي ينفذه المركز .

بدوره، هنأ. فريق وكلاء التغيير رئيس البلدية على تولية مهامه متمنين له وللمجلس البلدي الجديد دوام التقدم والازدهار، من ثم استعرض فريق وكلاء التغيير الشبابي المبادرات المجتمعية وأنشطتها التي تم تنفيذها في المخيم وايضا حملة " ايد بايد الشباب قادر اكيد" والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل الشباب والاناث والأشخاص ذوي الاعاقة في الأجسام الحاكمة للمخيم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آلية تشكيل لجان الأحياء التي تم الاتفاق عليها سابقا وتم الإعلان عنها، واتفق الاطراف على تنفيذ جلسات تحفيزية للشباب والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة في المخيم لتعزيز تقدمهم لطلب عضوية اللجان ، و تمديد فترة التقدم إلى يوم الخميس القادم بتاريخ 30/7/2020 .

من جانبه، شكر م. دويك فريق مركز العمل التنموي معا العامل في المخيم على جهوده المثمرة ، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الإيجابي بين البلدية ومعا .