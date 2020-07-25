وكالة الرأي الفلسطينية " أبونعيم " يوضح دور وزارة الداخلية فى مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى يكرم المتفوقين من الأسرة الرياضية يوم غدٍ وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة " تختتم فعاليات مخيم رؤى الابداعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تدعو المزارعين ومربي الحيوانات بأخذ الاحتياطات اللازمة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تعقد ندوة حول مكافحة آفات وأمراض الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش مع نظيرتها "جرش" الأردنية التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مديرة التمريض بالهلال الإماراتي تجري جولة تفقدية لقسم الحضانة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس :استمرار جهود تخضير وتجميل شوارع المدينة وحدائقها العامة وكالة الرأي الفلسطينية مديرة التمريض بالهلال الاماراتي تجتمع برئيس لجنة الكادر التمريضي بالصحة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية البريج ومركز معا يبحثان سبل التعاون المشترك

25 تموز / يوليو 2020 12:48

1
1

التقى رئيس بلدية البريج م.ايمن دويك بفريق وكلاء التغيير الشبابي بمركز العمل التنموي معا  وبحضور عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف لجان الاحياء أ. محمد الشافعي و محشد العمل المجتمعي لمركز العمل التنموي معا أ. خليل كانون، وذلك ضمن انشطة المشاركة المجتمعية لمشروع تعزيز قدرة اللاجئيين الفلسطينين الذي ينفذه المركز .

بدوره، هنأ. فريق وكلاء التغيير رئيس البلدية على تولية مهامه متمنين له وللمجلس البلدي الجديد دوام التقدم والازدهار، من ثم استعرض فريق وكلاء التغيير الشبابي المبادرات المجتمعية وأنشطتها التي تم تنفيذها في المخيم وايضا حملة " ايد بايد الشباب قادر اكيد" والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل الشباب والاناث والأشخاص ذوي الاعاقة في الأجسام الحاكمة للمخيم.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آلية تشكيل لجان الأحياء التي تم الاتفاق عليها سابقا وتم الإعلان عنها، واتفق الاطراف على تنفيذ جلسات تحفيزية للشباب والإناث والأشخاص ذوي الإعاقة في المخيم لتعزيز تقدمهم لطلب عضوية اللجان ، و تمديد فترة التقدم إلى يوم الخميس القادم بتاريخ 30/7/2020 .

من جانبه، شكر م. دويك فريق مركز العمل التنموي معا العامل في المخيم على جهوده المثمرة ، مؤكداً على أهمية الشراكة والتعاون الإيجابي بين البلدية ومعا .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"المنظمات الأهلية " تدعو لإعلانٍ مبكر وواضح عن خطة العودة إلى المدارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟