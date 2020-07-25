التعليم توضح تفاصيل وترتيبات بدء العام الدراسي الجديد بغزة

غزة – الرأي:

أكد مدير العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة معتصم الميناوي، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد للإداريين في تاريخ 5/8، والطلبة في تاريخ 8/8.

وجدد الميناوي تأكيده على أن الوزارة لا زالت تعمل بسيناريو الدوام الكامل، لكنه غير معتمد ويخضع للتغير بناء على تقيم لجنة الطوارئ بوزارة الصحة في ظل استمرار انتشار فايروس كورونا.

وأضاف في حديث لـ"إذاعة الأقصى" المحلية، أنه مع بداية العام الدراسي الجديد سيكون هناك فصحة لعدة أيام لتنتظم العملية التعليمية من حيث الالتزام بالزي المدرسي وترتيب الطلبة في صفوفهم.

وتابع: "من بداية العام الدراسي الجديد وحتى تاريخ 1/9 ستقوم الوزارة بإعطاء المواد الاستدراكية للطلبة وتشمل كافة المواد في المرحلة التي لم يستكملها الطالب وتعتمد على المواضيع المهم".

وذكر أن طلبة الصف الأول الأسياسي، سيستثنون من المواد الاستدراكية وسيتم اعتماد أول ثلاثة أسابيع على التعليم باللعب باستخدام النشاط اللامنهجي من ترفيه ولعب.

وقال: قبل بداية الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد سيكون هناك استعدادات من الوزارة بتعقيم وتجهيز المدارس احترازيا في ظل جائحة كورونا لاستقبال الطلبة.

وأكد الميناوي وجود تنسيق عالي مع الوزارة برام الله ووكالة الغوث "اونروا" حول كيفية بدء العام الدراسي الجديد والتعامل مع كافة السنياريوهات المحتملة في ظل جائزة كورونا.

ولفت إلى أنه جرى تدريب عدد كبير من المعلمين على استخدام بوابة روافد التعليم، كتعليم إلكتروني يعتمد عليه الميدان في المرحلة القادمة إن لزم الأمر، وأن العام الدراسي سيبدأ بخطى واثقة وسننجح بانطلاقه بالجهود التي تقدمها الوزارة رغم جائحة كورونا.

وبالنسبة للضفة الغربية المحتلة، ذكر أن دوام المدارس فيها حتى اللحظة ما زال في موعده المحدد بتاريخ 6/9، آملاً أن تتمكن الوزارة من البدء بالعام الدراسي دون أي معوقات.

,وبين أنه جرى التوافق على أن تكون الدراسة في مناطق الضفة بمحافظة دون أخرى بسبب انتشار فايروس كورونا.