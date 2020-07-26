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يوفنتوس يستضيف سامبدوريا لحسم التتويج بلقب الدوري الإيطالي

26 تموز / يوليو 2020 08:18

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يسعى فريق يوفنتوس لحسم التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الكروى الجارى 2019-2020، عندما يستضيف نظيره سامبدوريا، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة "الكالتشيو".

ويغرد يوفنتوس منفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة متفوقًا على أقرب منافسيه فريقى أتلانتا وإنتر ميلان، فيما يأتي سامبدوريا في المركز الـ14 برصيد 41 نقطة.

ويحتاج اليوفى لتحقيق الفوز على سامبدوريا الليلة وحصد الثلاث نقاط من أجل تتويج رسميًا بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية لمنافسيه بالموسم الحالي.

وكان يوفنتوس يستطيع حسم لقب الكالتشيو في الجولة الماضية، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة أمام مضيفه أودينيزى، بهدفين مقابل هدف، مساء الخميس الماضى، على ملعب "الفريولى"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويفتقد يوفنتوس لمجهودات لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا الذى تعرض للإصابة بعد مشاركته كبديل أمام أودينيزى، حيث قال النادى فى بيان رسمى إن كوستا خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي فى عيادة يوفنتوس، وأن الفحوصات أظهرت إصابته من الدرجة الثانية بعضلة الفخذ الأيمن، وسيتم تقييم حالته فى غضون 15 يوما

يذكر أنه من المقرر أن تقام 5 مواجهات أخرى في الدوري الإيطالي الليلة، حيث يلتقى بولونيا مع ليتشى في الخامسة والربع مساء، بينما تقام 4 مباريات في السابعة والنصف مساء اليوم كالتالى: روما ضد فيورنتينا، هيلاس فيرونا ضد لاتسيو، كاليارى ضد أودينيزى، وسبال مع تورينو.

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