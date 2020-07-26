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ميسى ينصح برشلونة بالتعاقد مع مارسيلو بيلسا لخلافة سيتين

26 تموز / يوليو 2020 08:20

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، طلب من إدارة ناديه برشلونة، ضرورة التعاقد مع المدرب المخضرم مارسيلو بيلسا، لخلافة المدرب الحالى كيكى سيتين، والذى نجح موخرا، فى قيادة فريق ليدز يونايتد، للعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد غياب 16 عاما.

وفقا لصحيفة "صن" الإنجليزية، فإن ميسي، نصح خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، بالتعاقد مع مواطنه بيلسا، لقيادة الفريق الكتالونى، بديلا للمدرب الحالى كيكى سيتين، والذى يواجه ضغوطا قوية، بعد خسارة لقب الدوري الإسباني، لصالح الغريم التقليدى ريال مدريد.

أضافت الصحيفة، أن البرغوث الأرجنتيني، يرغب فى أن تنجح إدارة ناديه فى التعاقد مع بيلسا، والذى لم يوافق حتى الأن على تجديد عقده مع ليدز يونايتد، حيث ينتهى عقده الحالى، بنهاية شهر يوليو الجارى.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من رغبة بارتوميو، رئيس برشلونة، التعاقد مع النجم السابق للفريق تشافى هيرنانديز، مدرب السد القطرى حاليا، إلا أن الأخير لديه تحفظات على قيادة البارسا، خلال الوقت الحالى، بسبب المشاكل الكثيرة داخل النادى.

وأوضحت الصحيفة، أن ميسي، يرى أن قيادة بيلسا للفريق، سيجعله يسير فى الطريق الصحيح، خاصة مع تشابه الفكر التدريبى للمدرب الأرجنتيني، مع بيب جوارديولا، المدير الفنى السابق لبرشلونة والحالى لمانشستر سيتي.   

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