تقارير: إبراهيموفيتش سيبقى مع ميلان فى الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق ميلان، سيبقى مع الروسونيرى خلال الموسم المقبل، وأن الإعلان الرسمى من جانب النادى سوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفقا لشبكة "سكاى سبورتس" الإيطالية، فإن إبراهيموفيتش، سيكمل مسيرته مع ميلان، فى الموسم المقبل، بعد الإجتماع الذى عقده الهداف السويدى مع وكيل أعماله مينو رايولا، مساء السبت.

ونشر النجم السويدى، صورة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، قبل قليل، يظهر فيها إبر، بقميص ميلان، رفقة الأسد، ليؤكد صحة تلك التقارير، على بقائه فى الموسم المقبل.

وكان إبراهيموفيتش، قد عاد لصفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، ليرتدى قميص الروسونيرى للمرة الثانية، بعد نهاية مشواره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى.

وخاض النجم السويدى، صاحب الـ38 عاما، 18 مباراة مع ميلان، فى جميع المسابقات، سجل 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويحتل ميلان، المركز السادس، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 60 نقطة، بينما يتصدر يوفنتوس المسابقة، برصيد 80 نقطة.