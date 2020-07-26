تصميم جهاز بديل للكلب لمساعدة ذوى الإعاقات البصرية



صمم أحد الطلاب فى بريطانيا جهازا بديلا للكلب لدعم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، والذين لا يستطيعون إيواء حيوان حقيقي للمساعدة، حيث استلهم Anthony Camu، مهندس التصميم في جامعة Loughborough البريطانية، تطوير الجهاز من خلال وحدات تحكم ألعاب الواقع الافتراضي سريعة الاستجابة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يطلق على الجهاز " Theia ''، على اسم إلهة تيتان للضوء في الأساطير اليونانية، حيث يمكن للنموذج الأولي تكرار الوظائف الرئيسية لكلب توجيه حقيقي.



يمكن للجهاز الذى يتم تنشيطه بالصوت، برمجة مسارات سريعة وآمنة لوجهات معينة باستخدام بيانات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي، تمامًا مثل أجهزة الاستشعار الموجودة على متن الطائرة.



تساعد التقنية من خلال مقبض Theia على توجيه المستخدم، مما يخلق إحساسًا يقول المصممون إنه مشابه لسحب مقود الكلب التوجيهي.



وإذا تم تطويره، يمكن أن يوفر جهاز Theia للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية حلًا للتنقل أرخص بعشر مرات من الاحتفاظ بكلاب إرشادية.



يعد Theia هو جهاز محمول يدويًا قابل للإخفاء يوجه المستخدمين من خلال البيئات الخارجية والمساحات الداخلية الكبيرة مع القليل جدًا من المدخلات.



يمكن للجهاز تحريك أيدي المستخدمين بلطف و "توجيههم" جسديًا إلى وجهتهم المطلوبة، بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الجهاز ليكون قادرًا على معالجة البيانات عبر الإنترنت في الوقت الفعلي مثل الطقس أو كثافة حركة المرور للمشاة أو المركبات من أجل توجيه المستخدمين بدقة وأمان إلى وجهاتهم.



يقول المصمم، إن الجهاز أيضًا قادرعلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية في معالجة تفاعلات محددة مثل المصاعد والسلالم والمحلات التجارية.



وعلى الرغم من أن مشروع Theia لا يزال في بدايته، إلا إن هناك إمكانية لتطوير النماذج الأولية إلى أجهزة تجارية.

