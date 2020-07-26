"الشباب والرياضة" تُشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة في غرب غزة

غزة- الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في تكريم وزيارة أوائل الثانوية العامة في منطقة غرب مدينة غزة، الذي يشرف عليه وينفذه منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة حيث يشمل برنامج التكريم أوائل الطلبة للعام ٢٠٢٠ في كافة محافظات غزة.

وشارك في الجولة الميدانية للتكريم أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ود.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ود.فريد قبلان رئيس مجلس إدارة منتدى الأمة للتنمية وحسن الغصين مستشار منتدى الأمة، وعلاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ووجدي عزام مدير مركز شباب الأمة.

وقال أحمد محيسن وكيل الوزارة:” يطيب لنا أن نلتقي اليوم بالأوائل من الثانوية العامة ونكرمهم برفقة مديرية التربية والتعليم ومنتدى الأمة، لأنهم يستحقون ذلك خاصة وأنهم بذلوا الجهود الكبيرة في الدراسة وتميزوا، مبيناً أن التكريم خطوة تشجيعية مهمة لهم".

وفي كلمته هنأ د. عبد القادر أبو علي مدير تعليم غرب غزة الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح المتميز، وثمن جهود منتدى الأمة في خدمة الطلبة والمسيرة التعليمية وشكرهم على هذا التكريم.

ومن ناحيته عبر د. فريد قبلان رئيس منتدى الأمة عن كامل سعادته في تكريم أوائل الثانوية العامة لهاذا العام في بيوتهم وأكد على أن الطالب المتعلم يتحلى بكل صفات الأخلاق الثمينة التي تجعله إنسان قبل أن يمتهن مهنته المستقبلية.

مؤكداً على أهمية دور الطلبة والطالبات في أن يصبحوا رواد في مجالات ناجحة علمياً، ومهنياً، وأصحاب رسالة علمية هادفة، موصياً بضرورة تمسكهم بالعلم طوال حياتهم.

هذا وتم تكريم الطلبة من قبل منتدى الأمة ومنحهم جهاز حاسوب (لابتوب).