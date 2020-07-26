العمل تنفذ زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف بالشمال

غزة-الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني ممثلة فادي الشلتوني وأ.محمود اصليح زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في شمال القطاع.

وقد شملت الزيارة تدقيق حسابات وميزانيات عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى معاينة مشاريع الجمعية بعد افتتاح أقسام جديدة للتدريب المهني مثل قسم الخياطة والتطريز وقسم التجميل وبالإضافة إلى قسم المخبوزات والمعجنات.

ويذكر أن الجمعية من الجمعيات النشيطة حيث تضم مايقارب ١٤٠٠ عضو وتعمل الجمعية على تشغيل ومساعدة الأعضاء في مجالات مختلفة وتقديم قروض حسنة لنشاء مشاريع صغيرة.

من جانب آخر قام قسم التعاون في مديرية عمل غزة ممثلاً برئيس القسم أ. خالد موسى ورشة حول طبيعة العمل التعاوني لأعضاء جمعية التوفيق التعاونية لصيادي الأسماك وذلك بحضور 30 صياد .

حيث تناولت محاور الورشة (مفهوم الجمعية التعاونية، شروط العضوية، فوائد الانتساب بالجمعية، الفرق بين الجمعية والشركة والمشروع) وانتهت بعرض نماذج ناجحة لجمعيات بقطاع غزة.

