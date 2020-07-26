تعليم الوسطى يشارك بتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة

غزة-الرأي

هنأ المدير الإداري بمديرية التربية والتعليم بالوسطى ناصر السدودي الطلاب الناجحين والمتفوقين في الثانوية العامة للعام 2020 وذويهم على ما حققوه من تفوق وتميز رغم الظروف الاستثنائية التي مررنا بها وفي مقدمتها جائحة كورونا، مشيدا بجهود مدراء المدارس والهيئات التدريسية للوصول لهذه المكانة المرموقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى في احتفال بلدية وادي غزة لتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للعام 2019- 2020م، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس بلدية وادي غزة جبر أبو حجير وأعضاء المجلس البلدي ووجهاء ومخاتير المنطقة وذوي الطلاب المكرمين.

وأوضح السدودي بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى حصدت المركز الأول في أعلى نسب النجاح، كما أن المديرية حصدت عدد من المراكز المتقدمة على مستوى الوطن وعلى مستوى محافظات غزة، وقدم شرحاً مفصلاً عن النتائج المشرفة التي حصدتها المديرية ومدارسها.

وفي ختام كلمته شكر السدودي رئيس وأعضاء بلدية وادي غزة على هذا الاحتفال المميز الذي يأتي ضمن تعزيز ثقافة العلم والتعليم والنهوض به.

من جانبه، رحب أبو حجير بالحضور وهنأ الطلبة الناجحين وذويهم، مشيداً بجهود وعطاء الطلاب رغم الظروف الصعبة التي يعانيها أهالي قطاع غزة، مؤكدا أن باب البلدية مفتوح لجميع أهالي المنطقة وأن البلدية ستبقى دائماً في خدمة أهالي المنطقة.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم الطلبة المتفوقين.