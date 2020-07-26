لجنة الأمن والسلامة بخان يونس تجري 30 زيارة لنقاط الغاز المنزلي

غزة-الرأي

نفذت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس (30) زيارة وجولة ميدانية لعدد من نقاط وتوزيع الغاز المنزلي المؤقتة في المناطق السكنية والتي يتعارض وجودها مع النظام والقانون وتؤثر على سلامة أبناء ، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وذكر مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير أن اللجنة تبذل جهوداً تجري على قدم وساق من أجل التحقق من كافة مراكز تعبئة وتوزيع الغاز المنزلي في كافة أحياء خان يونس، وتتابع عملها عن كثب من خلال التدقيق في مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة، وتمنع وجود أي محطة أو نقطة غاز بين المناطق السكنية وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وبين أنه قد تم ضبط حالتين مخالفتين للنظام والقانون، كما قامت اللجنة التي تضم بلدية خان يونس وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتحرز على معدات العمل وتحرير محاضر الضبط والمصادرة، باعتباره حسب النصوص القانونية مخالفاً للنظام ويشكل كارثة على حياة أبناء شعبنا.