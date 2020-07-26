وكالة الرأي الفلسطينية غزة: بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعقد اللقاء الثاني لدورة صياغة المذكرات القانونية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك يحظر صحفي لمدة شهر والاحتلال يواصل احتجاز معداته وأمواله وكالة الرأي الفلسطينية استراتيجية وزارة الصحة للحفاظ على غزة خالية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن والسلامة بخان يونس تجري 30 زيارة لنقاط الغاز المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يشارك بتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة يعبد لمدة يومين بعد تسجيل 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين
أخبار » الأخبار الحكومية

العدل تعقد اللقاء الثاني لدورة صياغة المذكرات القانونية

26 تموز / يوليو 2020 11:36

1
1

غزة-الرأي

استأنفت وزارة العدل اليوم دورتها التدريبية في صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

وتناول لقاء اليوم مع المستشار تمام نوفل الشروط الشكلية والموضوعية للمذكرات القانونية متطرقا إلى التحقيقات الإدارية والعقوبات في إطار قانون الخدمة المدنية والتعديلات المقترحة.

كما تتناولت الدورة عددا من المحاور وهي المرتكزات الأساسية لصياغة المذكرات القانونية والتشريع القانوني، الشروط الشكلية والموضوعية لصياغة المذكرات، المذكرات المرافقة للتحقيقات الإدارية، مذكرات الدفاع أمام المحاكم ومهارات البحث القانوني.

بدورها ،أفادت مدير التخطيط بالوزارة م. إيناس الرنتيسي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة التدريب وفقا لمسح الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة سيتبعها لاحقاً عددا من الدورات تستهدف كافة فئات وتخصصات الموظفين داخل الوزارة، مشيرة إلى ان هذه الدورة استهدفت كافة القانونين في الوزارة ومرافقها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟