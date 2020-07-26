العدل تعقد اللقاء الثاني لدورة صياغة المذكرات القانونية

غزة-الرأي

استأنفت وزارة العدل اليوم دورتها التدريبية في صياغة المذكرات القانونية وأعمال البحث القانوني التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

وتناول لقاء اليوم مع المستشار تمام نوفل الشروط الشكلية والموضوعية للمذكرات القانونية متطرقا إلى التحقيقات الإدارية والعقوبات في إطار قانون الخدمة المدنية والتعديلات المقترحة.

كما تتناولت الدورة عددا من المحاور وهي المرتكزات الأساسية لصياغة المذكرات القانونية والتشريع القانوني، الشروط الشكلية والموضوعية لصياغة المذكرات، المذكرات المرافقة للتحقيقات الإدارية، مذكرات الدفاع أمام المحاكم ومهارات البحث القانوني.

بدورها ،أفادت مدير التخطيط بالوزارة م. إيناس الرنتيسي أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة التدريب وفقا لمسح الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة سيتبعها لاحقاً عددا من الدورات تستهدف كافة فئات وتخصصات الموظفين داخل الوزارة، مشيرة إلى ان هذه الدورة استهدفت كافة القانونين في الوزارة ومرافقها.