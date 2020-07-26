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غزة: بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنحة القطرية للزواج

26 تموز / يوليو 2020 11:42

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنحة القطرية للزواج من عمر ٣٣ عاما فما فوق. 

وقالت الوزارة، إن تقديم الطلبات سيستمر حتى الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل.

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