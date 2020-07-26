دائرة الموازين والمكاييل تنفذ جولات تفتيشية لمزارع المواشي

غزة-الرأي

نفذت طواقم التفتيش التابعة لدائرة الموازين والمكاييل بوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية صباحية ومسائية على مزارع المواشي.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في بيان لها، أن طواقم الوزارة نظمت جولات صباحية ومسائية على مزارع المواشي والابقار في محافظات قطاع غزة، للتأكد من سلامة ومعايرة الموازين والقبانات الموجودة في المزارع.



وقال مدير دائرة الموازين والمكاييل محمد أبو سليمان، إن مفتشو الدائرة قاموا خلال الجولات بفحص الموازين وختمها والتأكد من سلامتها، موضحاً أن الجولات تهدف لمتابعة الموازين لحماية المواطنين من الغش والتدليس ومنع أصحاب المزارع من العبث بالموازين.



وبين أبو سليمان، أنه تم تنظيم (21) جولة صباحية ومسائية شملت زيارة (130) مزرعة، وتم تحرير 15 محضر ضبط لعدد من أصحاب المزارع بسبب مخالفة الأوزان ومخالفة التعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.