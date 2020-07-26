وكالة الرأي الفلسطينية غزة: بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية العدل تعقد اللقاء الثاني لدورة صياغة المذكرات القانونية وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك يحظر صحفي لمدة شهر والاحتلال يواصل احتجاز معداته وأمواله وكالة الرأي الفلسطينية استراتيجية وزارة الصحة للحفاظ على غزة خالية من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الأمن والسلامة بخان يونس تجري 30 زيارة لنقاط الغاز المنزلي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يشارك بتكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية العمل تنفذ زيارة ميدانية إلى الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية إغلاق بلدة يعبد لمدة يومين بعد تسجيل 11 إصابة بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,910 طن نفايات 2,040 كوب ردميات

26 تموز / يوليو 2020 11:57

1
1

غزة-الرأي

قامت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في  بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل (3,910) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (2,040) كوبًا من الردميات جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد رئيس قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، على أهمية جهود البلدية في القطاع الصحي والبيئي للمحافظة على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية خطة النظافة التي يتم من خلالها الوصول إلى كافة أحياء خان يونس ضمن ورديات صباحية ومسائية حيث تنتشر في كافة أرجاء المدينة وذلك للمحافظة على قدر كبير من نظافة الشوارع والأحياء وكنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة والتخلص من النفايات وفق النظام العمول به.

وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة (21) شكوى وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 2,040) كوبًا من الردميات بواقع (165) نقلة استغرقت (220) ساعة تشغيل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟