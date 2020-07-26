بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,910 طن نفايات 2,040 كوب ردميات

غزة-الرأي

قامت طواقم "صناع الجمال" بدائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بجمع وترحيل (3,910) طنًا من النفايات تم جمعها من الشوارع والأحياء والأسواق المختلفة، فيما تمكنت من نقل وترحيل (2,040) كوبًا من الردميات جُمعت عبر آليات البلدية المختلفة وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وأكد رئيس قسم صناع الجمال بالبلدية أ. محمـد الأغا، على أهمية جهود البلدية في القطاع الصحي والبيئي للمحافظة على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أهمية خطة النظافة التي يتم من خلالها الوصول إلى كافة أحياء خان يونس ضمن ورديات صباحية ومسائية حيث تنتشر في كافة أرجاء المدينة وذلك للمحافظة على قدر كبير من نظافة الشوارع والأحياء وكنس الشوارع وتنظيفها من الأوراق المتطايرة والتخلص من النفايات وفق النظام العمول به.

وبين أن الفريق الميداني الخاص بقسم النظافة قام بمتابعة (21) شكوى وعمل اللازم بشأنها وحلها ميدانياً، لافتًا إلى أن وحدة الآليات الثقيلة تمكنت من جمع ( 2,040) كوبًا من الردميات بواقع (165) نقلة استغرقت (220) ساعة تشغيل.