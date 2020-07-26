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المالية: رواتب المتقاعدين غدًا الاثنين

26 تموز / يوليو 2020 12:38

غزة- الرأي

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يوليو غداً الاثنين.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.

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