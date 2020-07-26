المالية: رواتب المتقاعدين غدًا الاثنين

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يوليو غداً الاثنين.
وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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26 تموز / يوليو 2020 12:38
غزة- الرأي
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر يوليو غداً الاثنين.
وقالت الوزارة، إنه سيتم الصرف عبر كافة فروع بنك البريد وبنكي الوطني والإنتاج.
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