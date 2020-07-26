حلس: نطور أداء طواقمنا الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للسيدات

غزة-الرأي

استعرضت مدير دائرة صحة الأم والطفل د. نهلة حلس أهم الدورات التطويرية للطواقم الطبية من خلال التقرير النصف السنوي للعام الحالي 2020، والذي تضمن عقد ورشة تدريبية تنشيطية للقابلات العاملات ببرنامج الزيارات المنزلية حول التدريب على الدليل الارشادي الميداني للزيارات المنزلية وتفعيل بروتوكول التدخل المبكر في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأضافت أنه تم اصدار الدليل الوطني الموحد لرعاية ومشورة ما قبل الحمل للعمل به في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بدعم من جذور للإنماء الطبي والاجتماعي والمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة و UNFPA لتعزيز وجودة الخدمة المقدمة للسيدات في سن الانجاب وتقليل المراضة والوفيات للأمهات والمواليد، لافتة إلى تدريب عدد من طبيبات دائرة صحة الأمومة على تطبيق موقع صحتي الخط المجاني التابع لوزارة الصحة للإرشاد والرد على استفسارات الجمهور.

وأشارت د. حلس أنه تم تفعيل واتس أب اللجنة العلمية لدائرة صحة الأم والطفل لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص وباء كورونا، وقد تم تعميم بروتوكول منظمة الصحة العالمية للتعامل مع هذا الوباء لرعاية الحوامل وتنظيم الأسرة، منوهة إلى تدريب 20 مشارك من مشرفي التمريض ومديري التمريض للمراكز في عيادة الرمال على حوسبة الملف الطبي للطفل السليم وحوسبة تقرير الاحصائيات الشهرية، وذلك لتحسين جودة العمل في صحة الطفل وبدعم من منظمة الصحة العالمية.