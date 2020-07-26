"الاقتصاد" تحرر 39 محضر تحفظ لعددٍ من السلع الواردة بالمعبر التجاري

غزة- الرأي

حررت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني بمعبر التجاري، 39 محضر تحفظ لعدد من البضائع والسلع الواردة عبر المعابر التجارية.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إنه خلال حملة التفتيش والمتابعة على البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري، تم تحرير 25 محضر ضبط و39 محضر تحفظ.

وقالت:" إن عملية التفتيش والرقابة على السلع الواردة عبر المعابر التجارية مستمرة، والتي تهدف الي متابعة كافة البضائع الواردة للتأكد من سلامتها ومطابقة للمواصفات الفلسطينية قبل عرضها في الأسواق والمحلات التجارية للمواطنين، وأن عملية التفتيش التي يقوم بها الموظفين تستمر حتى ساعات المساء".