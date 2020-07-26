وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط 5 درجات نارية مسروقة وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تحرر 39 محضر تحفظ لعددٍ من السلع الواردة بالمعبر التجاري وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و330 إصابة جديدة بكورونا بالضفة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية حلس: نطور أداء طواقمنا الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للسيدات وكالة الرأي الفلسطينية المالية: رواتب المتقاعدين غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة": الأجواء الحارة انعكست بشكل كبير على جدول التوزيع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 3,910 طن نفايات 2,040 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الموازين والمكاييل تنفذ جولات تفتيشية لمزارع المواشي وكالة الرأي الفلسطينية غزة: بدء استقبال طلبات الاستفادة من المنحة القطرية للزواج
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى ومنتدى الأمة يقومان بجولة لتكريم أوائل الثانوية العامة

26 تموز / يوليو 2020 12:59

1
1

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومنتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة أوائل الثانوية العامة 2020 بالمحافظة الوسطى، جاء ذلك خلال جولة ميدانية على بيوت المتفوقين، وذلك بمشاركة مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول وأمين صندوق منتدى الأمة حرب بركة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الأمة وجدي عزام وأمين سر مجلس إدارة منتدى الأمة فاطمة غنام والمدير التنفيذي للمنتدى حسين بركة.

بدوره، هنأ مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج الطلبة المتفوقين وأسرهم، معبرا عن سعادته بهذه الجولة المشتركة مع منتدى الأمة والتي نزور خلالها أوائل الثانوية العامة بالوسطى وتكريمهم لأنهم يستحقون منا كل تقدير وتشجيع لهم ولذويهم بعد ما بذلوه من دراسة وجهد كبير استحقوا به التميز والتكريم.

وشكر الحاج منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة على هذه اللفتة التي تعني الكثير لنا وللطلاب المتفوقين، داعياً جميع المؤسسات الفلسطينية ان تحذو حذو منتدى الأمة في دعم الطلبة ورعايتهم بكافة أوجه الدعم، خاصة في مساعدتهم على مواصلة حياتهم الجامعية.

من ناحيته ، هنأ بركة الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح المتميز، مؤكدا بأن منتدى الأمة ومركز شباب الأمة يعمل لخدمة أبنائنا الطلبة والمسيرة التعليمية وان العمل والتنسيق مستمر مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة المؤسسات التعليمية والخدماتية لنقدم كل ما باستطاعتنا لخدمة ودعم ابنائنا الطلبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (100) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟