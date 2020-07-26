تعليم الوسطى ومنتدى الأمة يقومان بجولة لتكريم أوائل الثانوية العامة

غزة-الرأي

كرمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى ومنتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة أوائل الثانوية العامة 2020 بالمحافظة الوسطى، جاء ذلك خلال جولة ميدانية على بيوت المتفوقين، وذلك بمشاركة مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول وأمين صندوق منتدى الأمة حرب بركة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الأمة وجدي عزام وأمين سر مجلس إدارة منتدى الأمة فاطمة غنام والمدير التنفيذي للمنتدى حسين بركة.

بدوره، هنأ مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج الطلبة المتفوقين وأسرهم، معبرا عن سعادته بهذه الجولة المشتركة مع منتدى الأمة والتي نزور خلالها أوائل الثانوية العامة بالوسطى وتكريمهم لأنهم يستحقون منا كل تقدير وتشجيع لهم ولذويهم بعد ما بذلوه من دراسة وجهد كبير استحقوا به التميز والتكريم.

وشكر الحاج منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة على هذه اللفتة التي تعني الكثير لنا وللطلاب المتفوقين، داعياً جميع المؤسسات الفلسطينية ان تحذو حذو منتدى الأمة في دعم الطلبة ورعايتهم بكافة أوجه الدعم، خاصة في مساعدتهم على مواصلة حياتهم الجامعية.

من ناحيته ، هنأ بركة الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح المتميز، مؤكدا بأن منتدى الأمة ومركز شباب الأمة يعمل لخدمة أبنائنا الطلبة والمسيرة التعليمية وان العمل والتنسيق مستمر مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى وكافة المؤسسات التعليمية والخدماتية لنقدم كل ما باستطاعتنا لخدمة ودعم ابنائنا الطلبة.