النيابة العامة تناقش برنامج تدريبي عملي في التحقيق الجنائي

غزة- الرأي

نظم المكتب الفني في النيابة العامة لقاًء مع عميد كليه الرباط الجامعية العميد ناصر سليمان.

و حضر اللقاء رأفت عرام عضو المكتب الفني، وابراهيم كلش وعلى العثامنة معاوني النيابة والاستاذ هشام الجدبه

وقد خلص اللقاء إلي وضع تصور و آليات عمل برنامج تدريبي شامل في التحقيق الجنائي العملي يستهدف مفتشي التحقيق وخريجي الكلية الجدد بالشراكة مع النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء

واشاد عميد الكلية بجهود النيابة العامة المستمره في الإرتقاء وتطوير عمل مفتشي التحقيق بما يخدم منظومة العداله ويحقق الشفافية والنزاهة وسيادة القانون