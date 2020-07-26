وزارة التعليم تنفذ دورة كتابة التقارير الإدارية لطواقم الارشاد التربوي

غزة- الرأي

اختتم المعهد الوطني للتدريب التربوي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد التربوي والتربية الخاصة بوزارة التعليم ، دورة كتابة التقارير الإدارية والتي نفذت لمدة(12) ساعة تدريبية عبر (3) لقاءات تدريبية، والتي تأتي ضمن الخطة التشغيلية للمعهد الوطني للعام 2019-2020.

واختتم اللقاء د. علي حسن أبو سعدة مدير المعهد الوطني للتدريب، حيث أثنى على الأداء والتدريب الفاعل من المدربة أ. نهى محمد عوض الله رئيس قسم التدريب من المعهد.

وشكر المشاركين من رؤساء الأقسام و الشعب و المشرفين للإرشاد التربوي و التربية الخاصة و التعليم الجامع، لالتزامهم و تفاعلهم و تبادلهم الخبرات أثناء التطبيق العملي لمحاور التدريب التي اشتملت على كتابة التقارير الرسمية و المراسلات و المذكرات و محاضر الاجتماعات التي تهدف لتحقيق التنسيق و التكامل بين الوحدات في المؤسسة الواحدة بالطرق الحديثة المنظمة.

كما تمنى د. أبو سعدة لهم الإفادة و التطوير في حياتهم العملية وبما يعود بالنفع على الأداء الإداري لهم، كما استمع لاقتراحات وتوصيات المشاركين و لاحتياجاتهم التدريبية لاحقاً و تم توزيع الشهادات ل (20) مشاركاً و مشاركة متمنياً التوفيق لهم.