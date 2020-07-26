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التعليم في شمال غزة يعقد ورشة تخصصية حول الوقاية من كورونا

26 تموز / يوليو 2020 01:28

التعليم في شمال غزة يعقد ورشة تخصصية حول الوقاية من كورونا
التعليم في شمال غزة يعقد ورشة تخصصية حول الوقاية من كورونا

غزة- الرأي

عقد قسم الصحة المدرسية بمديرية تعليم شمال غزة ورشة عمل حول مرض "الكورونا المستجد"، وطرق الوقاية منه ومنع انتشاره، وحاضر اللقاء رئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ.

بحضور مدير التربية و التعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين بالمديرية.

ورحب أ. العرابيد بالحضور جميعاً مؤكداً على ضرورة نشر التوعية الصحية بين كآفة العاملين في المجال التربوي وتزويدهم بالمعلومات الأساسية حول الأمراض المختلفة وخاصةً مرض "كورونا المستجد".

وثمن أ. العرابيد الدور الفاعل الذي يقوم به قسم الصحة المدرسية بالمديرية في تعزيز المفاهيم الصحية الوقائية والعلاجية في مدارسنا.

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