تعليم غرب غزة تُشارك منتدى الأمة للتنمية في تكريم أوائل الثانوية العامة

غزة- الرأي

شاركت مديرية التربية والتعليم غرب غزة؛ منتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة في تكريم أوائل الثانوية العامة 2020 على مستوى الوطن، وذلك خلال زيارة ميدانية على بيوتهم، بحضور أ.أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ود.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ود.فريد قبلان رئيس مجلس الإدارة وم.حسن الغصين مستشار منتدى الأمة.

وقال أ.أحمد محيسن:” يطيب لنا أن نلتقي اليوم بالأوائل من الثانوية العامة ونكرمهم برفقة مديرية التربية والتعليم ومنتدى الأمة، لأنهم يستحقون ذلك خاصة وأنهم بذلوا الجهود الكبيرة في الدراسة وتميزوا، مبيناً أن التكريم خطوة تشجيعية مهمة لهم.

وفي كلمته هنأ د.أبوعلي الطلبة المتفوقين وذويهم بهذا النجاح المتميز، وثمن جهود منتدى الامة في خدمة أبنائنا الطلبة والمسيرة التعليمية وشكرهم على هذا التكريم الذي وصفه بالمميز.

وأوضح د.أبوعلي أنه بالرغم من الظروف الصعبة والقاهرة إلا أننا دائماً نجد طلبة التميز والتفوق في الميدان.

وقدّم د. أبوعلي الشكر والتقدير لمنتدى الأمة للتنمية ومركز شباب الأمة التي تقف مع أبنائنا الطلبة وتكريم المتميزين ودعمهم، داعياً جميع المؤسسات الفلسطينية إلى العمل على دعم الطلبة ورعايتهم من خلال التكريم وغير ذلك من أوجه الدعم لهم.

ومن ناحيته عبر د.قبلان عن كامل سعادته في تكريم أوائل الثانوية العامة لهاذا العام في بيوتهم وأكد على أن الطالب المتعلم يتحلى بكل صفات الأخلاق الثمينة التي تجعله إنسان قبل أن يمتهن مهنته المستقبلية.

مؤكداً على أهمية دور الطلبة والطالبات في أن يصبحوا رواد في مجالات ناجحة علمياً، ومهنياً، وأصحاب رسالة علمية هادفة، موصياً بضرورة تمسكهم بالعلم طوال حياتهم.

هذا وتم تكريم الطلبة من قبل منتدى الأمة ومنحهم جهاز حاسوب (لابتوب).