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للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد لقاءً مع جهاز الدفاع المدني وهيئة البترول

26 تموز / يوليو 2020 01:38

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد لقاءً مع جهاز الدفاع المدني وهيئة البترول
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد لقاءً مع جهاز الدفاع المدني وهيئة البترول

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة د. عاطف عدوان، لقاءً مشتركاً مع مدير الأمن والسلامة في جهاز الدفاع المدني د. محمد المغير، ومدير هيئة البترول إياد الشوربجي، للتعرف على اجراءات الأمن والسلامة المتبعة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة كلاً من النواب د. سالم سلامة د. يوسف الشرافي و د. جميلة الشنطي.

واستعرض المغير طبيعة عمل جهاز الدفاع المدني واجراءاته للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة، وأهمية الجولات التفتيشية على محطات الغاز والبترول، مشيراً إلى أنه تم تعميم وتطبيق معايير السلامة في كافة المحطات وشركات البترول.

بدروه، أوضح الشوربجي طبيعة التعاون بين هيئة البترول وجهاز الدفاع المدني، حيث أنه لا يتم إعطاء أي ترخيص لاستيراد البترول لأي محطة إلا بعد الحصول على موافقة الدفاع المدني والتأكد من سلامة الإجراءات الفنية في الحفاظ على السلامة العامة.

وفى نهاية اللقاء، شدد رئيس اللجنة الاقتصادية على أهمية وضرورة تطبيق القانون بشكل واضح على الجميع دون استثناء للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين في قطاع غزة.

 

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