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دائرة التحفيظ بالأوقاف تعزز تعاونها مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة

26 تموز / يوليو 2020 02:00

دائرة التحفيظ بالأوقاف تعزز تعاونها مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة
دائرة التحفيظ بالأوقاف تعزز تعاونها مع جمعية دار القرآن الكريم والسنة

غزة- الرأي

استقبل مدير دائرة التحفيظ بوزارة الأوقاف أ. حمد النجار اليوم الاحد،  مسؤول ملف التحفيظ بجمعية دار القرآن الكريم والسنة د. خالد أبو كميل وبحضور مدير ديوان الحفاظ م. طارق أبو يونس ورئيس قسم المراكز أ. توفيق حماد.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وبحث العديد من الملفات والقضايا الخاصة بالتحفيظ ذات الشأن المشترك, وآليات التواصل مع الجمعيات والمؤسسات العاملة بمجال القرآن الكريم.

كما وأبدى النجار خلال اللقاء استعداد الوزارة للمشاركة في كل ما فيه خدمة للقرآن الكريم والدعوة إلى الله, منوهًا الى أن إدارته تسعى دومًا لمزيد من التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الشأن المشترك والتي تخدم القرآن وأهله.

من جهته أعرب أبو كميل عن سعادته بمستوى التعاون مع وزارة الأوقاف, متمنياً استمرار هذا التعاون لما في من مصلحة وخدمة لأبناء شعبنا.

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