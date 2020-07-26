الزكاة بالأوقاف تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي

غزة- الرأي

أنهت الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية استعداداتها لتنفيذ مشروع لحوم الأضاحي الذي تنفذه سنويًا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من الزكاة لبعض مزارع تربية العجول.

وأوضح مدير عام الزكاة أ. أسامة اسليم ، أن المشروع سيستهدف الأسر الفقيرة في جميع محافظات قطاع غزة عبر لجان الزكاة التابعة لها والمنتشرة في جميع أنحاء القطاع، مشيراً إلى أن الزكاة شكلت لجنة خاصة للإشراف على تنفيذ المشروع ومتابعة عملية ذبح الأضاحي وتجميدها وتغليفها وتوزيعها على الفئات المستهدفة.

وبين اسليم أن إدارته زارت المكان المخصص لذبح الأضاحي لتفقدها والتأكد من الأوزان والمواصفات المطلوبة وسلامة الإجراءات كافة.