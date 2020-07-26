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التعليم بغزة تنفذ “مخيماً صيفياً مهنياً” لتشجيع التعليم المهني

26 تموز / يوليو 2020 02:02

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غزة-الرأي

نفذت وزارة التربية والتعليم العالي مخيمها الصيفي المهني والذى حمل عنوان " مخيماً صيفياً مهنياً " وذلك  بمشاركة 450 طالباً وطالبة من الطلبة المنتقلين للصف الحادي عشر في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة.
وعقد المخيم في 3 مدارس هي:” دير البلح الصناعية في الوسطى، وعبد المعطي الريس الثانوية بمدينة غزة، و هاني نعيم الزراعية شمال غزة ، وانقسم المخيم إلى 3 مخيمات فرعية للطالبات و3 مخيمات للطلاب ، و جرت النشاطات الطلابية وفق بروتوكول صحي وإجراءات وقاية خاصة للحماية من فايروس كورونا.
وقال مسؤول التعليم المهني بالوزارة المهندس سعيد جاد الحق: “إن المخيم هدف إلى الترويج للتعليم المهني والترويح عن الطلاب، لافتاً إلى أن كل مخيم احتوى عدة زوايا مهنية وزاوية رياضية وزاوية خاصة بمهارات الحياة.
وركزت نشاطات الطلبة في الزوايا المهنية على عدة موضوعات ومشغولات منها” الالكترونيات، النجارة، الحاسوب، الكهرباء، الزراعة، التصنيع الغذائي، الانتاج النباتي والحيواني، الأزياء ، التجميل، تخصصات جرافيك وتطبيقات موبايل.
وقام بالتدريب ومتابعة الطلبة عدد من المعلمين المتخصصين، وتم في نهاية المخيم تنفيذ معارض مدرسية عرض فيها مشاريع من إنتاج الطلبة.
ونفذ المخيم بتمويل ورعاية المؤسسة الألمانية للتنمية – برنامج تدريب المدربين GIZ/TTT.
 

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