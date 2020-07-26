أوقاف الشمال تنفذ حملة لتنظيف مقبرة بيت لاهيا

غزة- الرأي

نفذت مديرية أوقاف الشمال، حملة تنظيف موسعة لمقبرة بيت لاهيا ، بالتعاون مع بلدية بيت لاهيا وذلك، في إطار الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المقابر وإظهارها بصورة حضارية.

بدوره بين مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم أن هذه الحملة جاءت بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات الرسمية والاهلية بمحافظة الشمال، لافتًا الى أن الحملة شملت تنظيف المقبرة من الأعشاب والمخلفات، وإزالة التعديات عليها .

وأشار سالم الى أن الحملة جاءت في إطار تعزيز دور الهيئات المحلية والرسمية في الاهتمام بالمقابر ونظافتها واحترام حرمتها، وترسيخ العمل التعاوني بين أطراف ومكونات المجتمع, وزيادة التوعية بأهمية المحافظة علي المقابر وحرمة التعدي عليها , واشراك الجميع في تحمل المسئولية تجاه المقابر.

وأوضح أن الحملة تأتي ضمن الخطة التي وضعتها المديرية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية في المحافظة على المقابر وصيانتها وتنظيفها.

وثمن سالم جهود كافة الجهات المشاركة في حملة التنظيف وعلى رأسهم رئيس بلدية بيت لاهيا م. علاء العطار والداعمين لها على ما بذلوه من أجل المحافظة على المقابر وتنظيفها، منوهًا بأن هذه الجهود جاءت استشعارًا بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع تجاه موتانا.

وفي سياق آخر، استقبل الشيخ عبد القادر سالم مدير أوقاف الشمال وفداً من بلدية أم النصر ممثلا برئيس البلدية د. موسى أبو حيدر وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فيما بينهما.

ورحب سالم بالوفد الزائر، مثمناً دور البلدية في خدمة الناس، مشيراً إلى أن المديرية بصدد عقد العديد من البرامج المتنوعة بالاشتراك مع البلدية لتقديم النفع لجمهور الناس