العمل النسائي بالأوقاف ينظم ندوة إيمانية حول العشر الأواخر من ذي الحجة

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للعمل النسائي ندوة إيمانية حول فضل العشر الأواخر من ذي حجة للإداريات بمشاركة ضيفة اللقاء المدربة دعاء مهدي.

و تحدثت مدير عام العمل النسائي أ. كفاح الرملي عن أهمية استثمار أوقات هذه الأيام المباركة, والتقرب بها إلى الله عز وجل لما لها من أجر عظيم, خاصة مع توقف موسم الحج لهذا العام بسبب جائحة كورونا, مذكرة بأن أقدار الله عز وجل لحكم جليلة للبشرية جمعاء.

من جهتها، استهلت مهدى درسها بذكر أهم الأعمال التي يُفضل أن يقوم بها في المسلم في هذه الأيام الطيبة, مبينة فضل صوم يوم عرفة , وأجر الصدقة, والذكر والتهليل, وفرص الدعاء, والمداومة على صلاة النوافل.

وفي الختام شكرت مدير الوعظ والإرشاد بالعمل النسائي أ. نادية الغول جميع الإداريات اللاتي حضرن اللقاء وتفاعلن معه بطريقة إيجابية, مذكرة بأنه سيتم تجهيز لقاء أخر في منتصف أغسطس القادم.